"Рома" вступила в борьбу за Малкома

Вингер "Бордо" Малком попал в сферу интересов "Ромы".

Как сообщает Sky Sport Italia, "волки" предложили за футболиста 35 миллионов евро.

Отмечается, что Малком дал свое согласие на переход в "Рому".

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