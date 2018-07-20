"Рома" вступила в борьбу за Малкома

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"Рома" вступила в борьбу за Малкома

Вингер "Бордо" Малком попал в сферу интересов "Ромы".

Как сообщает Sky Sport Italia, "волки" предложили за футболиста 35 миллионов евро.

Отмечается, что Малком дал свое согласие на переход в "Рому".

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