"Рома" выбирает между двумя бывшими тренерами "Ювентуса"

Теги ромапаулу фонсекамаурицио сарримассимилиано аллегри

"Рома" выбирает между двумя бывшими тренерами "Ювентуса"

"Рома" продолжает поиск нового главного тренера, который сменит на этом посту Паулу Фонсеку.

По информации Football Italia, сейчас "волки" ведут переговоры с двумя специалистами, которые в прошлом возглавляли "Ювентус".

Это Маурицио Сарри, покинувший "старую синьору" прошлым летом, и Массимилиано Аллегри, ушедший из туринского клуба годом ранее.

"Рома" идёт на третьей позиции в турнирной таблице Серии А по итогам 19 сыгранных туров.

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