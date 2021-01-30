"Рома" выбирает между двумя бывшими тренерами "Ювентуса"

"Рома" продолжает поиск нового главного тренера, который сменит на этом посту Паулу Фонсеку.

По информации Football Italia, сейчас "волки" ведут переговоры с двумя специалистами, которые в прошлом возглавляли "Ювентус".

Это Маурицио Сарри, покинувший "старую синьору" прошлым летом, и Массимилиано Аллегри, ушедший из туринского клуба годом ранее.

"Рома" идёт на третьей позиции в турнирной таблице Серии А по итогам 19 сыгранных туров.

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