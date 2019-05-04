"Рома" выбирает между Конте и Моуринью
Грядущим летом у "Ромы" появится новый главный тренер, сообщает L’Équipe.
По сведениям издания, Клаудио Раньери на этом посту может заменить Жозе Моуринью. Сейчас клуб ведёт переговоры со звёздным специалистом.
Также "волки" проявляют интерес к Антонио Конте, который так же, как и его португальский коллега, является безработным.
По итогам 34 туров "Рома" занимает пятое место в турнирной таблице Серии А и рискует не попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон.
Не пропустите: Обамеянг может перебраться в Италию. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Джеррард признан лучшим тренером чемпионата Шотландии в апреле
-
"Айнтрахт" хочет включить игрока "Реала" в сделку по Йовичу
-
Денис Суарес может в этом сезоне выиграть больше трофеев, чем любой другой игрок "Барселоны"
-
Защитник "Бернли" повторил рекорд АПЛ по автоголам
-
"Бавария" возобновила интерес к Тухелю
-
Аллегри прокомментировал ничью с "Торино"
-
Хави может возглавить "Бетис"
-
"Рома" выбирает между Конте и Моуринью
-
Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-5 самых дорогих правых вингеров в категории U-23
-
Главные новости дня: 3 мая
-
В Германии будут бороться с туалетными хулиганами на стадионах
-
Кьеллини: "Роналду и Месси, они как Федерер и Надаль"
-
Роналду забил 100-й гол головой в своей карьере
-
Каррера поблагодарил фанатов "Спартака" за любовь
-
Игрокам "Аякса" разрешат поститься в Рамадан, несмотря на возможный выход в финал Лиги Чемпионов
-
Россиянин Комличенко побил рекорд чемпионата Чехии по числу голов за сезон
-
Роналду: "Открыл клинику в Мадриде, чтобы дать работу испанцам"
-
Игроки и тренеры "Порту" навестили Касильяса в больнице
-
"Реал" договорился о переходе Йовича
-
"Леганес" сенсационно разгромил "Севилью" в матче Примеры (видео голов)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер Милан
|34
|62
|4
|Аталанта
|34
|59
|5
|Рома
|34
|58
|6
|Торино
|35
|57
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|34
|55
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|Сассуоло
|34
|41
|11
|Кальяри
|34
|40
|12
|Фиорентина
|34
|40
|13
|СПАЛ
|34
|39
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|34
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|34
|15