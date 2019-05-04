"Рома" выбирает между Конте и Моуринью

Грядущим летом у "Ромы" появится новый главный тренер, сообщает L’Équipe.

По сведениям издания, Клаудио Раньери на этом посту может заменить Жозе Моуринью. Сейчас клуб ведёт переговоры со звёздным специалистом.

Также "волки" проявляют интерес к Антонио Конте, который так же, как и его португальский коллега, является безработным.

По итогам 34 туров "Рома" занимает пятое место в турнирной таблице Серии А и рискует не попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

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