"Рома" выбирает между Сарри и Гасперини

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"Рома" выбирает между Сарри и Гасперини

"Рома" рассматривает двух именитых кандидатов на пост тренера команды.

Как сообщает Football Italia, речь идет о наставнике "Челси" Маурицио Сарри и тренере "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.

Отмечается, что "волки" склоняются к варианту с Сарри. В начале марта "Рому" возглавил Клаудио Раньери, но его контракт рассчитан до конца сезона.

После 28 туров "Рома" идет на пятом месте в Серии А и отстает от зоны Лиги Чемпионов на 4 очка.

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