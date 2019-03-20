"Рома" выбирает между Сарри и Гасперини
"Рома" рассматривает двух именитых кандидатов на пост тренера команды.
Как сообщает Football Italia, речь идет о наставнике "Челси" Маурицио Сарри и тренере "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.
Отмечается, что "волки" склоняются к варианту с Сарри. В начале марта "Рому" возглавил Клаудио Раньери, но его контракт рассчитан до конца сезона.
После 28 туров "Рома" идет на пятом месте в Серии А и отстает от зоны Лиги Чемпионов на 4 очка.
Читайте также: Президент "Ромы": очень удивился, когда прочитал, что сказал Мончи. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Дзюба: "Моя статистика больше вас напрягает"
-
"Барселона" интересуется Лукой Йовичем
-
Касильяс: "Мы верим, что у нас есть шанс пройти дальше в матче с "Ливерпулем"
-
Секретарь ОНК попросил прокуратуру Москвы допустить к Кокорину врачей "Зенита"
-
Лукас Эрнандес продолжит карьеру в "Баварии"
-
"Атлетико" вступает в борьбу за Рабьо
-
1
Дню Счастья посвящается! Н'Голо Канте - самый жизнерадостный и скромный футболист в мире
-
"Бавария" интересуется Вернером и Икарди
-
Погба: "Сульшер заслуживает остаться в "Манчестер Юнайтед"
-
"Рома" выбирает между Сарри и Гасперини
-
"Реал" нацелился на Пьянича
-
Жиру хочет перейти в "Лион"
-
Агент: "Каррера не вел переговоры с "Зенитом"
-
Пако Хемес вновь возглавил "Райо Вальекано"
-
Стало известно, когда "ВТБ-Арена" сможет принимать матчи
-
1
Экс-игрок сборной Аргентины: "Месси эмоционально устал"
-
Обамеянг вернется в сборную Габона
-
Конов: "Зенит" не планирует искать замену Семаку"
-
"Динамо" примет "Локомотив" в Химках
-
Зобнин успешно перенес операцию на руке
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|28
|75
|2
|Наполи
|28
|60
|3
|Интер Милан
|28
|53
|4
|Милан
|28
|51
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Сассуоло
|28
|32
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|СПАЛ
|28
|26
|16
|Удинезе
|27
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|28
|11