"Рома" выбирает между тремя тренерами

"Рома" продолжает поиск нового главного тренера, который заменит на этом посту Клаудио Раньери.

Как сообщает Sky Sport Italia, сейчас римский клуб рассматривает три кандидатуры - это Марко Джампаоло ("Сампдория"), Дженнаро Гаттузо (экс-"Милан") и Роберто де Дзерби ("Сассуоло").

Ранее "волки" также боролись за Антонио Конте и Джан Пьеро Гасперини, но первый решил возглавить "Интер", а второй - продлить контракт с "Аталантой".

"Рома" финишировала на шестом месте в турнирной таблице Серии А.

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