"Рома" выбирает между защитниками "Реала" и "Манчестер Юнайтед"
"Рома" продолжает искать варианты усиления центра обороны, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, сейчас в шорт-листе "волков" два основных кандидата - это Маркос Рохо из "Манчестер Юнайтед" и Начо Фернандес из мадридского "Реала".
Рыночная стоимость аргентинца составляет 12 миллионов евро, а испанца - 25 миллионов.
Ранее "Рома" пыталась купить Тоби Алдервейрелда ("Тоттенхэм") и Деяна Ловрена ("Ливерпуль"), но переговоры о трансферах этих игроков успехом не увенчались.
Не пропустите: "Рома" продлила контракт с основным защитником. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|2
|6
|2
|Арсенал Лондон
|2
|6
|3
|Манчестер Сити
|2
|4
|4
|Манчестер Юнайтед
|2
|4
|5
|Брайтон & Хоув Альбион
|2
|4
|6
|Тоттенхэм
|2
|4
|7
|Борнмут
|2
|4
|8
|Шеффилд Юнайтед
|2
|4
|9
|Эвертон
|2
|4
|10
|Бернли
|2
|3
|11
|Норвич Сити
|2
|3
|12
|Лестер Сити
|2
|2
|13
|Вулверхэмптон
|2
|2
|14
|Кристал Пэлас
|2
|1
|15
|Челси
|2
|1
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|1
|17
|Астон Вилла
|2
|0
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|19
|Саутгемптон
|2
|0
|20
|Уотфорд
|2
|0