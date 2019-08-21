"Рома" выбирает между защитниками "Реала" и "Манчестер Юнайтед"

"Рома" продолжает искать варианты усиления центра обороны, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, сейчас в шорт-листе "волков" два основных кандидата - это Маркос Рохо из "Манчестер Юнайтед" и Начо Фернандес из мадридского "Реала".

Рыночная стоимость аргентинца составляет 12 миллионов евро, а испанца - 25 миллионов.

Ранее "Рома" пыталась купить Тоби Алдервейрелда ("Тоттенхэм") и Деяна Ловрена ("Ливерпуль"), но переговоры о трансферах этих игроков успехом не увенчались.

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