"Рома" выбрала нового тренера

Следующим наставником "Ромы" должен стать Джан Пьеро Гасперини из "Аталанты".

По сведениям Football Italia, итальянец заключит с "волками" трехлетнее соглашение и будет зарабатывать 2,5 миллиона евро за сезон, не считая бонусы.

Напомним, что до конца сезона "Рому" будет возглавлять Клаудио Раньери.

"Аталанта" в этом сезоне борется за попадание в Лигу Чемпионов, а вчера клуб уступил "Лацио" (0:2) в финале Кубка Италии.

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