"Рома" выбрала пять кандидатов на замену Джеко

Теги эдин джекороматрансферыоливье жирулука йовичалександр ляказетталександр исакдушан влахович

"Рома" выбрала пять кандидатов на замену ДжекоФото: Твиттер @EdDzeko 
"Рома" заранее начала готовится к тому, что нападающий команды Эдин Джеко по завершении сезона-2020/2021 покинет клуб. Руководство определило список футболистов, которые могут заменить боснийца на позиции центрфорварда, сообщает Football Italia.

Главным кандидатом на место является Оливье Жиру. Контракт француза с "Челси" заканчивается этим летом и игрок может переехать в Рим бесплатно. Кроме того, несколько источников утверждают, что генеральный директор "Ромы" Тьяго Пинту недавно общался с представителями футболиста.

Также СМИ считают, что Лука Йович может перебраться в римский клуб в случае, если Паулу Фонсеку на посту главного тренера Ромы сменит Маурицио Сарри.

Еще три, запасные, варианта - это Александр Ляказетт из "Арсенала", Александр Исак, выступающий за "Реал Сосьедад" и Душан Влахович из "Фиорентины".

Не пропустите: Камавинга летом уйдет из "Ренна" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Камавинга летом уйдет из "Ренна"

Камавинга летом уйдет из "Ренна"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов