"Рома" выбрала пять кандидатов на замену Джеко

Фото: Твиттер @EdDzeko

"Рома" заранее начала готовится к тому, что нападающий команды Эдин Джеко по завершении сезона-2020/2021 покинет клуб. Руководство определило список футболистов, которые могут заменить боснийца на позиции центрфорварда, сообщает Football Italia.

Главным кандидатом на место является Оливье Жиру. Контракт француза с "Челси" заканчивается этим летом и игрок может переехать в Рим бесплатно. Кроме того, несколько источников утверждают, что генеральный директор "Ромы" Тьяго Пинту недавно общался с представителями футболиста.

Также СМИ считают, что Лука Йович может перебраться в римский клуб в случае, если Паулу Фонсеку на посту главного тренера Ромы сменит Маурицио Сарри.

Еще три, запасные, варианта - это Александр Ляказетт из "Арсенала", Александр Исак, выступающий за "Реал Сосьедад" и Душан Влахович из "Фиорентины".