"Рома" выиграла гонку за Нзонзи

Несмотря на появившуюся информацию об интересе к Стивену Нзонзи со стороны ПСЖ и "Монако", именно "Рома" выиграла гонку за полузащитником "Севильи".

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, римский клуб согласовал трансфер 29-летнего француза за 30 миллионов евро плюс бонусы.

Ожидается, что в ближайшее время Нзонзи прибудет в расположение "волков" для прохождения медицинского обследования.

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