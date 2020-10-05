"Рома" выкупила Смоллинга у "Манчестер Юнайтед"

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"Рома" выкупила Смоллинга у "Манчестер Юнайтед"

"Рома" выкупила права на защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Смоллинг обошелся римскому клубу в 15 миллионов евро. Футболист подписал с "волками" контракт до лета 2023 года.

В прошлом сезоне 30-летний Смоллинг выступал за "Рому" на правах аренды. Защитник провел 37 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал две голевые передачи. Ранее он играл за "Мейдстон Юнайтед" и "Фулхэм". За сборную Англии сыграл 31 матч и забил 1 гол. Двукратный чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка английской лиги, трехкратный обладатель Суперкубка Англии, победитель Лиги Европы.

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