"Рома" вылетела из Кубка Италии заканчивая матч вдевятером
"Рома" неожиданно вылетела из Кубка Италии, проиграв в 1/8 финала "Специи". Матч для подопечных Фонсеки не задался с самого начала. Уже к 15 минуте "волки" проигрывали 0:2. Однако, в концовке тайма удалось отыграть один мяч. Сравнять счет хозяевам удалось лишь на 73 минуте. Оказалось, что самое интересное начнется именно в дополнительное время. В течение одной минуты римляне потеряли двух игроков. Сначала вторую желтую карточку получил защитник Манчини, а затем прямую красную - вратарь Лопес.
Имея преимущество в 2 игрока, "Специя" смогла сломить сопротивления "Ромы". Как итог поражение хозяев - 2:4.
"Рома" - "Специя" 2:4 (после дополнительного времени) (1:2, 2:2, 0:2)
Голы: Галабинов, 6 (пенальти) - 0:1, Сапонара, 15 - 0:2, Пеллегрини, 43 (пенальти) - 1:2, Мхитарян, 73 - 2:2, Верде, 107 - 2:3, Сапонара, 119 - 2:4
Удаления: Манчини, 92, Лопес, 93
"Рома": Лопес, Спинаццола (Карсдорп, 69), Кумбула, Манчини, Бруно Перес, Вильяр (Верету, 69), Кристанте (Фузато, 95), Мхитарян (Карлес Перес, 85), Пеллегрини, Педро (Рожер, 95), Майораль (Джеко, 90).
"Специя": Крапикас, Эрлич, Исмайли, Виньяли, Рамос (Делль`Орко, 68), Лео Сена (Риччи, 68), Дейола (Акампора, 80), Сапонара, Маджоре, Агудело (Верде, 59), Галабинов (Пикколи, 68).
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