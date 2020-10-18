"Рома" выразила возмущение действиями главного тренера команды Паулу Фонсеки

Теги ромапаулу фонсека

"Рома" выразила возмущение действиями главного тренера команды Паулу Фонсеки

Руководство "Ромы" выразило недовольство поведением главного тренера команды Паулу Фонсеки, который раскритиковал команду. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

"Всегда остаюсь оптимистом, но также осознаю реальность. В чемпионате Италии есть более стабильные клубы, которые инвестировали гораздо больше, чем мы.

"Рома" уже много месяцев остается без спортивного директора, это повлияло на нашу способность вести переговоры", - сказал Фонсека.

Руководство римского клуба отметило, что если "Рома" не сможет обыграть в сегодняшнем матче "Беневенто", работа Фонсеки в клубе окажется под угрозой.

После трех туров Серии А "Рома" занимает 10 место в турнирной таблице.

Не пропустите: "Рома" хочет продлить контракт с травмированным Дзаньоло| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Форвард "Атлетико" Диего Коста пропустит матч ЛЧ с "Локомотивом"

Форвард "Атлетико" Диего Коста пропустит матч ЛЧ с "Локомотивом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов