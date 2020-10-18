"Рома" выразила возмущение действиями главного тренера команды Паулу Фонсеки
Руководство "Ромы" выразило недовольство поведением главного тренера команды Паулу Фонсеки, который раскритиковал команду. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
"Всегда остаюсь оптимистом, но также осознаю реальность. В чемпионате Италии есть более стабильные клубы, которые инвестировали гораздо больше, чем мы.
"Рома" уже много месяцев остается без спортивного директора, это повлияло на нашу способность вести переговоры", - сказал Фонсека.
Руководство римского клуба отметило, что если "Рома" не сможет обыграть в сегодняшнем матче "Беневенто", работа Фонсеки в клубе окажется под угрозой.
После трех туров Серии А "Рома" занимает 10 место в турнирной таблице.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17