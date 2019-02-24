"Рома" вырвала победу у "Фрозиноне" в матче Серии А (видео голов)

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"Рома" вырвала победу у "Фрозиноне" в матче Серии А (видео голов)

В матче 25-го тура чемпионата Италии "Рома" переиграла "Фрозиноне".

В составе хозяев дубль оформил Эдин Джеко. Также голами отметились Камилло ЧаноЛоренцо Пеллегрини и Андреа Пинамонти.

"Рома" - "Фрозиноне" - 3:2.

Голы: Чано, 6 - 1:0, Джеко, 30 - 1:1, Пеллегрини, 31 - 1:2, Пинамонти, 80 - 2:2, Джеко, 90+5 - 2:3. 

"Фрозиноне": Спортьелло, Саламон, Капуано, Дзампано, Гольданига, Вивиани, Чибса (Тротта, 85), Бегетто (Молинаро, 60), Кассата, Чано, Чофани (Пинамонти, 67).

"Рома": Ольсен, Коларов, Маркано, Сантон, Манолас (Фасио, 77), Де Росси, Н`Зонзи (Кристанте, 66), Пеллегрини, Джеко, Эль-Шаарави, Перотти (Дзаньоло, 65).

Таким образом, "Рома" с 44 баллами занимает 5 строчку турнирной таблицы Серии А, "Фрозиноне", имея в активе 16 очков, занял 19 строчку. 

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