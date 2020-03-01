"Рома" вырвала победу у "Кальяри" в Серии А. В матче было забито 7 мячей
"Рома" вырвала победу у "Кальяри" в гостевом матче 26-го тура чемпионата Италии.
В составе хозяев два гола забил Жоау Педру, у гостей дубль оформил Никола Калинич.
"Кальяри" - "Рома" - 3:4 (1:2)
Голы: Жоау Педру, 28 - 1:0, Калинич, 29 - 1:1, Калинич, 41 - 1:2, Клайверт, 64 - 1:3, Перейро, 75 - 2:3, Коларов, 81 - 2:4, Жоау Педру, 89 - 3:4.
"Кальяри": Ольсен, Клаван, Каччаторе, Пизакане, Пеллегрини, Ионицэ (Перейро, 66), Наингголан, Жоау Педру, Рог (Д.Рагатцу, 90), Олива, Палоски (Симеоне, 66).
"Рома": Пау Лопес, Коларов, Фасио, Смоллинг, Бруну Перес (Сантон, 84), Мхитарян, Кристанте, Вильяр, Калинич, Дженгиз Юндер (Перес, 76), Клайверт (Верету, 85).
"Рома" располагается на 5 месте в турнирной таблице Серии А, "Кальяри" располагается на 11 строчке.
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|8
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|26
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|25
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|14
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|26
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