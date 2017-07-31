"Рома" - "Ювентус" - 1:1, по пенальти 4:5 (обзор)

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"Рома" - "Ювентус" - 1:1, по пенальти 4:5 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча международного кубка чемпионов между "Ромой" и "Ювентусом".

Видео: "Рома" - "Ювентус".

Не пропустите: Прощание с турниром: "Ювентус" обыгрывает "Рому" в серии пенальти. | http://soccernews.ru

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Прощание с турниром: "Ювентус" обыгрывает "Рому" в серии пенальти

Прощание с турниром: "Ювентус" обыгрывает "Рому" в серии пенальти

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
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