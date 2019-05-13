"Рома" - "Ювентус" - 2:0 (видеообзор матча Серии А)

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"Рома" - "Ювентус" - 2:0 (видеообзор матча Серии А)

Представляем вашему вниманию видеообзор матча итальянской Серии А между "Ромой" и "Ювентусом".

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"Рома" одержала победу над "Ювентусом" и вернулась в еврокубковую зону

"Рома" одержала победу над "Ювентусом" и вернулась в еврокубковую зону

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Команда М О
1 Ювентус Ювентус 36 89
2 Наполи Наполи 36 76
3 Аталанта Аталанта 36 65
4 Интер Милан Интер Милан 35 63
5 Милан Милан 36 62
6 Рома Рома 36 62
7 Торино Торино 36 60
8 Лацио Лацио 36 58
9 Сампдория Сампдория 36 49
10 Сассуоло Сассуоло 36 42
11 СПАЛ СПАЛ 36 42
12 Кальяри Кальяри 36 40
13 Фиорентина Фиорентина 36 40
14 Парма Парма 35 38
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19 Фрозиноне Фрозиноне 36 24
20 Кьево Кьево 35 15
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