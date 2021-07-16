"Рома" забила 10 голов в первом матче под руководством Моуринью
Фото твиттер "Ромы"
Жозе Моуринью провёл дебютный матч на посту главного тренера "Ромы". Соперником римлян стал "Монтекатини" из чемпионата Тосканы.
В товарищеской встрече "волки" разгромили соперника, отправив в его ворота десять безответных мячей.
Главным бомбардиром поединка стал арендованный у "Реала" Борха Майораль, оформивший хет-трик. По разу отличились Карлес Перес, Джанлука Манчини, Риккардо Калафьори, Николо Дзаньоло, Никола Залевски и Амаду Диавара. Также был забит один автогол.
Моуринью возглавил "Рому" в начале мая, заключив трёхлетний контракт.
Не пропустите: Сарри высказался о назначении Моуринью в "Рому". | http://soccernews.ru
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