"Рома" забила 10 голов в первом матче под руководством Моуринью

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"Рома" забила 10 голов в первом матче под руководством Моуринью

Фото твиттер "Ромы"

Жозе Моуринью провёл дебютный матч на посту главного тренера "Ромы". Соперником римлян стал "Монтекатини" из чемпионата Тосканы. 

В товарищеской встрече "волки" разгромили соперника, отправив в его ворота десять безответных мячей.

Главным бомбардиром поединка стал арендованный у "Реала" Борха Майораль, оформивший хет-трик. По разу отличились Карлес ПересДжанлука МанчиниРиккардо КалафьориНиколо ДзаньолоНикола Залевски и Амаду Диавара. Также был забит один автогол.

Моуринью возглавил "Рому" в начале мая, заключив трёхлетний контракт.

Не пропустите: Сарри высказался о назначении Моуринью в "Рому". | http://soccernews.ru
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