"Рома" заинтересовалась игроком сборной Бразилии

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"Рома" заинтересовалась игроком сборной Бразилии

"Рома" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Шахтера" Тайсону, сообщает Roma Press.

По сведениям издания, римский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно и может заплатить за него 25 миллионов евро.

Стоит отметить, что ранее "Рома" интересовалась другим хавбеком "Шахтера" Марлосом.

В прошлом сезоне 30-летний Тайсон провел за "Шахтер" 36 матчей, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.

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