"Рома" заинтересовалась румынским тренером

Теги ромаэусебио ди франческо

"Рома" заинтересовалась румынским тренером

Сегодня, 7 марта, стало известно, что главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо покинул клуб. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По данным издания, главным претендентом на замену итальянцу является экс-тренер "Фулхэма" Клаудио Раньери. Итальянец уже возглавлял "Рому" с 2009 по 2011 год. 

Румынское издание Gazeta Sporturilor пишет о том, что представители "Ромы" связывались с Георги Хаджи, который является владельцем и главным тренером "Вииторула".

А еще:  Официально: "Рома" объявила об увольнении Ди Франческо | soccernews.ru

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