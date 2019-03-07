"Рома" заинтересовалась румынским тренером
Сегодня, 7 марта, стало известно, что главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо покинул клуб. Об этом сообщают итальянские СМИ.
По данным издания, главным претендентом на замену итальянцу является экс-тренер "Фулхэма" Клаудио Раньери. Итальянец уже возглавлял "Рому" с 2009 по 2011 год.
Румынское издание Gazeta Sporturilor пишет о том, что представители "Ромы" связывались с Георги Хаджи, который является владельцем и главным тренером "Вииторула".
А еще: Официально: "Рома" объявила об увольнении Ди Франческо | soccernews.ru
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