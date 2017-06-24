"Рома" заинтересована в двух футболистах "Лас Пальмаса"

Два футболиста "Лас Пальмаса" попали в сферу интересов "Ромы", сообщает Transfermarket.

По информации ресурса, "волки" рассчитывают за 18 миллионов евро приобрести Маурисио Лемоса и Роке Месу.

В прошедшем сезоне Лемос сыграл 26 поединков и отметился 5 голами, а Меса сыграл 36 матчей, забил один гол и отдал 3 ассиста.

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