"Рома" заинтересована в обмене игроками с "Миланом"

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"Рома" заинтересована в обмене игроками с "Миланом""Рома" заинтересована в обмене игроками с "Миланом", информирует Il Romanista.

Так, по сведениям источника, "волки" планируют предпринять попытку подписать 24-летнего вингера "россонери" Сусо. За испанца римляне будут готовы выложить 20 миллионов евро и включить в сделку по нему его коллегу по амплуа Диего Перотти.

Напомним, "Рома" пошутила насчет перехода Месси. | soccernews.ru

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