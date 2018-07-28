"Рома" заинтересована в обмене игроками с "Миланом", информирует Il Romanista.

Так, по сведениям источника, "волки" планируют предпринять попытку подписать 24-летнего вингера "россонери" Сусо. За испанца римляне будут готовы выложить 20 миллионов евро и включить в сделку по нему его коллегу по амплуа Диего Перотти.

Напомним, "Рома" пошутила насчет перехода Месси. | soccernews.ru