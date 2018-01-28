"Рома" заинтересована в подписании двух игроков "Барселоны"

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"Рома" заинтересована в подписании двух игроков "Барселоны"Итальянская "Рома" заинтересована в подписании сразу двух игроков каталонской "Барселоны", информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, помимо подписания вингера "сине-гранатовых"  Жерара Деулофеу, "волки" также желают заполучить в свои ряды их защитника Алейша Видаля.

Отметим, что оба игрока не входят в планы главного тренера каталонского гранда Эрнесто Вальверде.

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