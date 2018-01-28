"Рома" заинтересована в подписании двух игроков "Барселоны"

Итальянская "Рома" заинтересована в подписании сразу двух игроков каталонской "Барселоны", информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, помимо подписания вингера "сине-гранатовых" Жерара Деулофеу, "волки" также желают заполучить в свои ряды их защитника Алейша Видаля.

Отметим, что оба игрока не входят в планы главного тренера каталонского гранда Эрнесто Вальверде.

Не пропустите: "Рома" отказалась продавать Наингголана в Китай. | soccernews.ru