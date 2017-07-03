"Рома" заинтересована в подписании двух игроков "Реала"

Итальянская "Рома" заинтересована в подписании сразу двух игроков мадридского "Реала", информирует испанская пресса.

Сообщается, что "волки" желают видеть в своих рядах не только защитника Начо Фернандеса, за которого римляне готовы заплатить 15 миллионов евро, но и вингера Лукаса Васкеса, под конец прошлого сезона имевшего проблемы с получением игрового времени. "Волки" надеются, что это обстоятельство поспособствует переезду 26-летнего футболиста в столицу Италии.

Напомним, "Рома" подписала Гоналона. | soccernews.ru