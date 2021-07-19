"Рома" заинтересована в подписании футболиста из "Палмейраса"

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"Рома" заинтересована в подписании футболиста из "Палмейраса"Фото: инстаграм Виньи/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, уругвайский защитник "Палмейраса" Матиас Винья может перейти в клуб Серии А.

По информации источника, молодым футболистом предметно интересуется "Рома", которая готова заплатить за футболиста порядка 12,5 миллионов евро. Римский клуб заинтересовался уругвайцем после того, как "Манчестер Юнайтед" отказал в аренде Алекса Теллеса.

В нынешнем сезоне Винья сыграл 22 матча, в которых забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.

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