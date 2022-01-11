"Рома" заинтересована в подписании Жиго

Фото: инстаграм Жиго\Автор неизвестен

Французский защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго может сменить клубную прописку, сообщает портал TransferMarketWeb.

По информации источника, в трансфере защитника заинтересована "Рома".

Ранее сообщалось, что интерес к Жиго проявляют такие клубы, как "Бешикташ", "Марсель", "Галатасарай", "Сент-Этьен" и "Торино".

Отметим, что контракт игрока со "Спартаком" рассчитан до конца нынешнего сезона.

В текущей кампании РПЛ Жиго сыграл в16 матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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