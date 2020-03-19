"Рома" заинтересована в продлении аренды защитника "Челси"

"Рома" хочет сохранить в составе защитника Давиде Дзаппакосту на более длительный срок.

Сообщается, что "волки" готовы продлить аренду фулбека "Челси" до лета 2021 года.

Стоит отметить, что 27-летний футболист сыграл за римлян всего один матч и с октября восстанавливается после травмы крестообразных связок колена.

Контракт Дзаппакосты с "Челси" истекает по окончании сезона 2021/22.

Не пропустите: "Рома" нацелилась на таланта из "Аякса". | http://soccernews.ru