"Рома" заинтересована в продлении аренды защитника "Челси"

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"Рома" заинтересована в продлении аренды защитника "Челси"

"Рома" хочет сохранить в составе защитника Давиде Дзаппакосту на более длительный срок.

Сообщается, что "волки" готовы продлить аренду фулбека "Челси" до лета 2021 года.

Стоит отметить, что 27-летний футболист сыграл за римлян всего один матч и с октября восстанавливается после травмы крестообразных связок колена.

Контракт Дзаппакосты с "Челси" истекает по окончании сезона 2021/22.

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