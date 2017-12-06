"Рома" заняла первое место в группе ЛЧ во второй раз в истории

В матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Рома" на своем поле победила "Карабах" со счетом 1:0.

Благодаря этой победе римский клуб занял первое место в своей группе.

Стоит отметить, что римляне финишировали на первой строчке во второй раз в истории.

Ранее подобное достижение им покорилось в сезоне 2008/09.

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