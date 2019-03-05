"Рома" занялась поиском замены ди Франческо
Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо, возможно, покинет команду в скором времени. Об этом сообщает Calciomercato.com.
По данным источника, из-за проигрыша "Ромы" в матче с "Лацио" (0:3) положение 49-летнего специалиста немного ухудшилось.
Завтра, 6 февраля, состоится матч между "Ромой" и "Порту", который станет решающим в судьбе тренера.
В связи с этим спортивный директор римского клуба Рамон Мончи начал рассмотрение кандидатур на замену Ди Франческо. Среди кандидатов главный тренер "Челси" Маурицио Сарри, Клаудио Раньери и экс-наставник сборной Италии Роберто Донадони.
"Рома" занимает 5 место турнирной таблицы, имея в активе 44 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|72
|2
|Наполи
|26
|56
|3
|Милан
|26
|48
|4
|Интер Милан
|26
|47
|5
|Рома
|26
|44
|6
|Лацио
|25
|41
|7
|Торино
|26
|41
|8
|Аталанта
|26
|41
|9
|Сампдория
|26
|39
|10
|Фиорентина
|26
|36
|11
|Сассуоло
|26
|31
|12
|Дженоа
|26
|30
|13
|Парма
|26
|30
|14
|Кальяри
|26
|27
|15
|Удинезе
|25
|25
|16
|СПАЛ
|26
|23
|17
|Эмполи
|26
|22
|18
|Болонья
|26
|18
|19
|Фрозиноне
|26
|17
|20
|Кьево
|26
|10