"Рома" занялась поиском замены ди Франческо

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо, возможно, покинет команду в скором времени. Об этом сообщает Calciomercato.com.



По данным источника, из-за проигрыша "Ромы" в матче с "Лацио" (0:3) положение 49-летнего специалиста немного ухудшилось.

Завтра, 6 февраля, состоится матч между "Ромой" и "Порту", который станет решающим в судьбе тренера.

В связи с этим спортивный директор римского клуба Рамон Мончи начал рассмотрение кандидатур на замену Ди Франческо. Среди кандидатов главный тренер "Челси" Маурицио Сарри, Клаудио Раньери и экс-наставник сборной Италии Роберто Донадони.

"Рома" занимает 5 место турнирной таблицы, имея в активе 44 очка.

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