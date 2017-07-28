"Рома" заплатит за Махреза 36-37 миллионов евро

"Рома" продолжает вести переговоры по трансферу полузащитника "Лестера" Рияда Махреза.

Как сообщает итальянская пресса, "лисы" продолжают требовать за алжирца 40 миллионов евро, однако учитывая желание самого футболиста присоединиться к "волкам", готовы идти на уступки.

Ожидается, что сумма трансфера составит 36-37 миллионов евро.

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