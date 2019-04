"Рома" запретила своим футболистам фотографироваться с известным рэпером

"Рома" установила для своих игроков необычный запрет. Теперь футболистам нельзя фотографироваться с известным рэпером Дрейком.

"Всем игрокам "Ромы" до конца сезона запрещено фотографироваться с Дрейком", - говорится в публикации "волков" в твиттере.

All Roma players banned from taking photos with Drake until the end of the season