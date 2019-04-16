"Рома" запретила своим футболистам фотографироваться с известным рэпером

"Рома" установила для своих игроков необычный запрет. Теперь футболистам нельзя фотографироваться с известным рэпером Дрейком.

"Всем игрокам "Ромы" до конца сезона запрещено фотографироваться с Дрейком", - говорится в публикации "волков" в твиттере.

All Roma players banned from taking photos with Drake until the end of the season — AS Roma English (@ASRomaEN) 15 апреля 2019 г.

Таким образом, римский клуб отреагировал на недавно сформировавшуюся традицию - команды неизменно проигрывают после того, как их игроки делают селфи вместе с музыкантом.

Последней "жертвой" Дрейка стал ПСЖ. Рэпер сфотографировался с Лайвином Курзава, после чего парижане были разгромлены "Лиллем" со счётом 1:5.

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