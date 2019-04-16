"Рома" запретила своим футболистам фотографироваться с известным рэпером

Теги рома

"Рома" запретила своим футболистам фотографироваться с известным рэпером

"Рома" установила для своих игроков необычный запрет. Теперь футболистам нельзя фотографироваться с известным рэпером Дрейком.

"Всем игрокам "Ромы" до конца сезона запрещено фотографироваться с Дрейком", - говорится в публикации "волков" в твиттере.

Таким образом, римский клуб отреагировал на недавно сформировавшуюся традицию - команды неизменно проигрывают после того, как их игроки делают селфи вместе с музыкантом.

Последней "жертвой" Дрейка стал ПСЖ. Рэпер сфотографировался с Лайвином Курзава, после чего парижане были разгромлены "Лиллем" со счётом 1:5.

Не пропустите: Де Росси, возможно, выбыл до конца сезона. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

При Зидане "Реал" пропускает больше, чем при Солари и Лопетеги

При Зидане "Реал" пропускает больше, чем при Солари и Лопетеги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 32 84
2 Наполи Наполи 32 67
3 Интер Милан Интер Милан 32 60
4 Милан Милан 32 55
5 Рома Рома 32 54
6 Аталанта Аталанта 32 53
7 Торино Торино 32 50
8 Лацио Лацио 31 49
9 Сампдория Сампдория 32 48
10 Фиорентина Фиорентина 32 40
11 Сассуоло Сассуоло 32 37
12 Кальяри Кальяри 32 37
13 Парма Парма 32 35
14 СПАЛ СПАЛ 32 35
15 Дженоа Дженоа 32 34
16 Удинезе Удинезе 31 32
17 Болонья Болонья 32 31
18 Эмполи Эмполи 32 29
19 Фрозиноне Фрозиноне 32 23
20 Кьево Кьево 32 11
Полная таблица

топ-5 тегов