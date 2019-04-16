"Рома" запретила своим футболистам фотографироваться с известным рэпером
"Рома" установила для своих игроков необычный запрет. Теперь футболистам нельзя фотографироваться с известным рэпером Дрейком.
"Всем игрокам "Ромы" до конца сезона запрещено фотографироваться с Дрейком", - говорится в публикации "волков" в твиттере.
All Roma players banned from taking photos with Drake until the end of the season— AS Roma English (@ASRomaEN) 15 апреля 2019 г.
Таким образом, римский клуб отреагировал на недавно сформировавшуюся традицию - команды неизменно проигрывают после того, как их игроки делают селфи вместе с музыкантом.
Последней "жертвой" Дрейка стал ПСЖ. Рэпер сфотографировался с Лайвином Курзава, после чего парижане были разгромлены "Лиллем" со счётом 1:5.
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|Команда
|М
|О
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|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер Милан
|32
|60
|4
|Милан
|32
|55
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|32
|53
|7
|Торино
|32
|50
|8
|Лацио
|31
|49
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Фиорентина
|32
|40
|11
|Сассуоло
|32
|37
|12
|Кальяри
|32
|37
|13
|Парма
|32
|35
|14
|СПАЛ
|32
|35
|15
|Дженоа
|32
|34
|16
|Удинезе
|31
|32
|17
|Болонья
|32
|31
|18
|Эмполи
|32
|29
|19
|Фрозиноне
|32
|23
|20
|Кьево
|32
|11