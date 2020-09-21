Роман Абрамович подозревается в махинациях с футболистами

Российский владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович подозревается в незаконных трансферах футболистов, сообщает ВВС.

По сведениям издания, Абрамович является владельцем офшорной компании Leiston Holdings, которая приобретала права на игроков. В 2014 году перуанский футболист Андре Каррильо, купленный компанией Абрамовича, сыграл в матче Лиги чемпионов против "Челси".

Стоит отметить, что подобная практика была запрещена в Премьер-лиге с 2008 года, а с 2015 года - во всем мире. В декабре 2016 года Leiston Holdings провернула серию сделок на сумму более 1 миллиарда долларов.

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