Роман Березовский уволен с поста главного тренера "Пюника"

Ереванский "Пюник" уволил Романа Березовского с поста главного тренера команды, сообщает пресс-служба клуба.

Причиной отставки стали неудовлетворительные выступления команды в чемпионате Армении. "Пюник" не пробился в топ-6, которые ведут борьбу за чемпионство, медали и места в еврокубках, и завершил сезон на восьмом месте.

Березовский продолжит сотрудничество с "Пюником" в контексте развития школы вратарей в академии.

45-летний Березовский в бытность футболистом выступал за "Зенит", "Сатурн", "Торпедо", "Динамо" и "Химки". За сборную Армении сыграл 94 матча и пропустил 153 гола. После завершения карьеры входил в тренерский штаб "Динамо" и "Сочи".

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