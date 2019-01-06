Роман Ерёменко может остаться в "Спартаке"

Полузащитник "Спартака" Роман Ерёменко может остаться в московском клубе, сообщают российские СМИ.

Вопреки ожиданиям 31-летний финн отправился с "красно-белыми" на первые два зимних сбора.

Агент футболиста Марко Трабукки прокомментировал ситуацию следующим образом: "Конечно, Роман отправится на сборы со "Спартаком". Слухи об уходе? Получается, источники журналистов оказались не столь надёжными. Я уверен, что Ерёменко не только останется в "Спартаке", но и что он в ближайшие годы будет играть ключевую роль в успехах команды".

По некоторым данным, контракт Ерёменко со "Спартаком" истекает в январе и стороны пока не продлили его.

В текущем сезоне хавбек сыграл за "народную команду" 7 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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