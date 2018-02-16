Роман Ерёменко может перейти в "Спартак"
Полузащитник ЦСКА Роман Ерёменко может перейти в московский "Спартак" - с таким предположением выступил футбольный агент Александр Маньяков.
"Мне кажется, переход Сергея Ерёменко в "Спартак" - это заход на среднего из братьев - Романа. Вполне вероятно, что стоит ждать его появления в составе "красно-белых". Тем более, что агент Романа - Марко Трабукки, который очень близок к сегодняшнему "Спартаку" - сказал Маньяков.
Напомним, что сейчас 30-летний Роман Ерёменко отбывает двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
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