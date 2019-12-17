Роман Ерёменко может вернуться в "Рубин"

"Рубин" рассматривает вариант с возвращением полузащитника Романа Ерёменко, сообщают российские СМИ.

Руководство казанского клуба хочет подписать 32-летнего финна, однако сделка может состояться только после назначения нового главного тренера, который будет должен её утвердить.

Напомним, что с высокой долей вероятности новым наставником "Рубина" станет Леонид Слуцкий, который хорошо знаком с Ерёменко по совместной работе в ЦСКА.

Сейчас скандальный хавбек выступает за "Ростов". Его контракт рассчитан до 2023 года. Рыночная стоимость игрока - 4 миллиона евро.

Цвета "Рубина" Ерёменко защищал с 2011 по 2014 год, сыграл 100 матчей, забил 17 голов и сделал 17 ассистов.

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