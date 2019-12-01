Роман Еременко может вернуться в сборную Финляндии перед Евро-2020

Теги финляндияроман еременко

Роман Еременко может вернуться в сборную Финляндии перед Евро-2020
Полузащитник "Ростова" Роман Еременко может вернуться в сборную Финляндии, чтобы сыграть на чемпионате Европы 2020 года, сообщает Ilta Sanomat.

По сведениям издания, хавбек не принимал участие в отборочном раунде Евро-2020 после разговора с главным тренером команды Маркку Канервой. Напомним, что футболист не играл за сборную два года, так как отбывал дисквалификацию за употребление кокаина.

В нынешнем сезоне 32-летний Еременко провел за 14 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. За сборную Финляндии он сыграл 73 матча и забил пять мячей.

Не пропустите: Главный тренер Финляндии назвал Дзюбу оружием, нацеленным на атаку. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" предложит "Арсеналу" крупную сумму и одного игрока за Обамеянга

"Реал" предложит "Арсеналу" крупную сумму и одного игрока за Обамеянга

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов