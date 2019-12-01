Роман Еременко может вернуться в сборную Финляндии перед Евро-2020
Полузащитник "Ростова" Роман Еременко может вернуться в сборную Финляндии, чтобы сыграть на чемпионате Европы 2020 года, сообщает Ilta Sanomat.
По сведениям издания, хавбек не принимал участие в отборочном раунде Евро-2020 после разговора с главным тренером команды Маркку Канервой. Напомним, что футболист не играл за сборную два года, так как отбывал дисквалификацию за употребление кокаина.
В нынешнем сезоне 32-летний Еременко провел за 14 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. За сборную Финляндии он сыграл 73 матча и забил пять мячей.
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