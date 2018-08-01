Роман Еременко определился с местом продолжения своей карьеры

4 Теги роман еременко

Роман Еременко определился с местом продолжения своей карьерыФинский полузащитник Роман Еременко, дисквалифицированный в 2016-м году за употребление допинга, определился с местом продолжения своей карьеры.

Так, источник, близкий к 31-летнему хавбеку, в интервью sport24.ru сообщил: "Роман может приступить к тренировкам в составе профессиональной команды с 7-го августа, а играть в футбол - с 7-го октября. Пока неизвестно, будет ли футболист работать с какой-то из команд, начиная с августа. Сейчас у него отлажен тренировочный процесс дома в Хельсинки. Что касается продолжения карьеры, у Еременко есть предложения от нескольких китайских клубов, и с нового года он, с большой вероятностью, продолжит карьеру в Китае".

Напомним, бывший клуб Еременко ЦСКА принял окончательное решение по Абелю Эрнандесу. | soccernews.ru

Комментарии
Леонид

Не захотел возвращаться ЦСКА, чтобы снова не подсесть на иглу.Правильно поступил, раз обжёгся, надо подальше держаться от нарко притона.

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Дилер

В Китае ему одного сезона хватит отыграть на несколько лет приобретения допинга

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М

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М

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