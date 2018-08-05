Роман Еременко определился со своим следующим клубом

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Роман Еременко определился со своим следующим клубом

Хавбек Роман Еременко продолжит карьеру в "Спартаке".

Как сообщает MTV Sport, игрок уже заключил соглашение с московским клубом, а официально об этом будет объявлено на следующей неделе.

Напомним, что Еременко отбывает дисквалификацию за употребление допинга и он сможет выйти на поле только 6 октября.

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