Роман Еременко определился со своим следующим клубом

Хавбек Роман Еременко продолжит карьеру в "Спартаке".

Как сообщает MTV Sport, игрок уже заключил соглашение с московским клубом, а официально об этом будет объявлено на следующей неделе.

Напомним, что Еременко отбывает дисквалификацию за употребление допинга и он сможет выйти на поле только 6 октября.

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