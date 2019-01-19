Роман Ерёменко прокомментировал подписание контракта с "Ростовом"

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Роман Ерёменко прокомментировал подписание контракта с "Ростовом"

Финский полузащитник Роман Ерёменко прокомментировал подписание контракта с "Ростовом".

"Ростов-на-Дону - не чужой город для моей семьи. Здесь любят футбол и всегда отлично поддерживают свой клуб. Запомнил это, когда приезжал сюда с другими командами. Сейчас я полон оптимизма и с нетерпением жду весенней части сезона. В команде собраны качественные футболисты, отличный тренер и грамотное руководство - это очень важно для любого клуба. В будущих матчах мы постараемся радовать болельщиков своей игрой. Сейчас могу с уверенностью сказать, что рад оказаться в "Ростове". Увидимся на стадионе" - цитирует 31-летнего футболиста официальный сайт донского клуба.

Напомним, что Ерёменко присоединился к "Ростову" на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2021 года.

Ранее хавбек выступал за "Яро", "Удинезе", "Сиену", киевское "Динамо", "Рубин", ЦСКА и "Спартак". Его стоимость оценивается в 3 миллиона евро.

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