Роман Ерёменко прокомментировал свой переход в "Спартак"

Новичок "Спартака" Роман Ерёменко прокомментировал свой переход в московский клуб.

"Испытываю радость. Большую радость. Я усиленно тренировался. И самостоятельно, и с друзьями в Финляндии. Чувствую себя отлично. Но понятно, что нужно набирать игровые кондиции. Мне нравится, как выглядит "Спартак" на старте чемпионата России. Думаю, турнир будет, как всегда, очень интересным. И уверен: у "Спартака" высокие шансы побороться за золотые медали" - цитирует 31-летнего финна официальный сайт "красно-белых".

Напомним, что сейчас Ерёменко отбывает дисквалификацию за употребление кокаина, которая истекает в начале октября этого года. | http://soccernews.ru