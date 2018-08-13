Роман Еремёнко провёл первую тренировку со "Спартаком"

Новичок московского "Спартака" Роман Ерёменко провёл первую тренировку с командой.

Напомним, что "красно-белые" подписали 31-летнего Ерёменко бесплатно и заключили с ним, по некоторым данным, контракт до лета 2019 года.

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