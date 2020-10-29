Роман Еременко сможет сыграть со "Спартаком". Красная карточка хавбека отменена

Финский полузащитник "Ростова" Роман Еременко сможет принять участие в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги со "Спартаком".

На сегодняшнем заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза было принято решение об отмене красной карточки хавбека, которую он получил в матче 12-го тура РПЛ с "Химками" (0:2).

Матч "Спартак" - "Ростов" состоится 31 октября в Москве на стадионе "Открытие Арена".

В нынешнем сезоне 33-летний Еременко провел за "Ростов" 10 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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