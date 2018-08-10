Роман Ерёменко стал автором уникального достижения
Бывший полузащитник ЦСКА Роман Ерёменко перешёл в "Спартак".
Таким образом, 31-летний финн стал автором уникального достижения.
Ерёменко - первый игрок в 21-м веке, перебравшийся напрямую из ЦСКА в "Спартак".
Ранее подобный трансфер был только один раз - в 1994 году армейцев на "красно-белых" сменил Валерий Масалитин.
Не пропустите: Роман Ерёменко прокомментировал свой переход в "Спартак". | http://soccernews.ru
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