Роман Ерёменко стал игроком "Ростова"

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Роман Ерёменко стал игроком "Ростова"

"Ростов" на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего полузащитника "Спартака" Романа Ерёменко.

Футболист, который являлся свободным агентом, заключил с донским клубом контракт до лета 2021 года.

"Мы приветствуем Романа Ерёменко в "Ростове" и желаем ему показать свой лучший футбол в жёлто-синей футболке" - говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Ранее 31-летний Ерёменко помимо "Спартака" выступал за "Яро", "Удинезе", "Сиену", киевское "Динамо", "Рубин" и ЦСКА. Стоимость финского хавбека оценивается в 3 миллиона евро.

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