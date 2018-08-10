Роман Ерёменко стал игроком "Спартака"

1 Теги спартак москвароман еременко

Роман Ерёменко стал игроком "Спартака"

Московский "Спартак" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Романа Ерёменко.

Условия контракта между 31-летним финном и "красно-белыми" пока неизвестны. Футболист будет играть в новой команде под номером "26".

Напомним, что сейчас хавбек отбывает дисквалификацию за употребление кокаина, которая истекает в начале октября этого года.

Последним клубом Ерёменко был ЦСКА, в составе которого он сыграл 80 матчей и забил 20 голов.

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Комментарии
Джонни

Главное, чтоб со снежком завязал...

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