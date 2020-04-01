Роман Еременко стал лучшим игроком "Ростова" в феврале и марте

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Роман Еременко стал лучшим игроком "Ростова" в феврале и марте

Хавбек "Ростова" Роман Еременко стал лучшим игроком команды в феврале-марте. Болельщики отдали 24% голосов за 33-летнего игрока. Об этом сообщается в инстаграме клуба.

На втором месте оказался Ивелин Попов (17,8%), третьим стал Хорен Байрамян (17%).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Роман Еременко – «Ростсельмаш – лучший игрок февраля-марта» в составе «Ростова» ⠀ В голосовании на официальном сайте клуба он набрал 24%, опередив Ивелина Попова (17,8%) и Хорена Байрамяна (17%). ⠀ В трех играх весенней части ТИНЬКОФФ РПЛ на счету Еременко один забитый мяч. Гол в ворота ЦСКА был признан экспертами «Матч Премьер» лучшим в 21-м туре. ⠀ Для нашего полузащитника это вторая награда в сезоне. Ранее болельщики признавали Еременко лучшим игроком «Ростова» в октябре. ⠀ #МыРостов #Еременко #ФКРостов

Публикация от Футбольный клуб «Ростов» (@fcrostov)

Напомним, после возобновления сезона хавбек участвовал в трех матчах РПЛ, забив 1 гол в матче 21-го тура с ЦСКА.

В октябре 2019 году футболист также становился лучшим.

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