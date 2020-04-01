Роман Еременко стал лучшим игроком "Ростова" в феврале и марте

Хавбек "Ростова" Роман Еременко стал лучшим игроком команды в феврале-марте. Болельщики отдали 24% голосов за 33-летнего игрока. Об этом сообщается в инстаграме клуба.

На втором месте оказался Ивелин Попов (17,8%), третьим стал Хорен Байрамян (17%).

Напомним, после возобновления сезона хавбек участвовал в трех матчах РПЛ, забив 1 гол в матче 21-го тура с ЦСКА.

В октябре 2019 году футболист также становился лучшим.

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