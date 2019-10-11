Роман Еременко вернулся в общую группу "Ростова"

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Роман Еременко вернулся в общую группу "Ростова"

Полузащитник "Ростова" Роман Еременко вернулся в общую группу команды. Сегодня, 11 октября, игроки проводят тренировку в тренажерном зале и на запасном поле стадиона "Олимп-2".

Напомним, футболист пропустил матч 12-го тура РПЛ с ЦСКА (3:1) из-за недомогания.

19 октября "Ростов" сыграет с "Зенитом" в рамках 13-го тура чемпионата России. У обеих команд по 26 баллов.

В этом сезоне футболист провел 11 матчей, забив 1 гол и сделав 3 ассистата.

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