Роман Еременко возобновит карьеру в России

Известный инсайдер Нобель Арустамян поделился рассуждениями о том, где продолжит карьеру финский полузащитник Роман Еременко.

"Совсем скоро два с года с момента дисквалификации Романа Еременко, то есть уже в 10 туре нынешнего чемпионата он уже сможет выйти на поле в официальном матче, а начать тренировки с новой командой он уже может буквально через неделю-другую.

Главный вопрос - какая эта будет команда. На данный момент Роман выбор свой не сделал, хотя у него есть несколько конкретных вариантов в России. Эти клубы уже много раз назвали. "Спартак", ЦСКА, "Краснодар".

Но есть пару пунктов, которые довольное любопытны и важны в свете выбора Романа. Во-первых, Еременко 31 год, последние 2 года он фактически без работы, поэтому ориентироваться он будет на наиболее щедрое финансовое предложение, хотя очевидно, что у клубов также есть сомнения по поводу форму и игрового тонуса Романа. Но очевидно, что возобновит свою карьеру Еременко именно в России, вопрос только в каком клубе.

Более важный и принципиальный аспект в другом - насколько мне известно, важным пунктом в соглашении Еременко и потенциально нового клуба станет факт того, что в январе при наличии более выгодного финансового предложение из-за рубежа игрок сможет получить возможность переехать в новый для себя чемпионат. В связи с этими нюансами очень любопытно какой изначально выбор в России сделает Еременко", - написал Арустамян в своем Telegram.

Напомним, что ранее Еременко выступал за ЦСКА и был дисквалифицирован из-за употребление кокаина.

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