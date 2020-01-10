Роман Пилипчук возглавил "Спартак-2"

Бывший помощник Массимо Карреры в "Спартаке" Роман Пилипчу возглавит вторую команду московского клуба, передает Sport24.

По данным источника, к своим обязанностям специалист приступит 22 января на сборе в Турции.

Ранее сообщалось, что старший тренер "Спартака-2" Виктор Булатов покинул команду.

В 2019 году Пилипчук на протяжении 4 месяцев работал в минском "Динамо".

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