Роман Широков купил два элитных автомобиля перед судом об избиении арбитра

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Роман Широков купил два элитных автомобиля перед судом об избиении арбитра

Бывший футболист сборной России Роман Широков приобрел два автомобиля Mercedes перед судебным заседанием о избиении им арбитра Никиты Данченкова, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, Широков купил автомобили V-класса и G-класса, заплатив за них в общей сложности 15 миллионов рублей. При этом на суде адвокат Широкова предоставил документы, исходя из которых доход бывшего футболиста составляет 50 тысяч рублей в месяц.

Напомним, что суд приговорил Широкова за избиение Данченкова к штрафу в размере 100 тысяч рублей и 100 часам общественных работ.

Не пропустите: Широков прокомментировал приговор суда по делу об избиении арбитра Данченкова. | http://soccernews.ru
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